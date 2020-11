ASTM, si aggiudica gara per concessione nuove tratte autostradali (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha comunicato al Gruppo ASTM l’aggiudicazione definitiva della gara di concessione delle tratte autostradali “A21 Torino-Piacenza, A5 Torino-Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhià e il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese”. Lo fa sapere ASTM con una nota spiegando che l’aggiudicazione “segue quella già ottenuta lo scorso 19 novembre nella gara per le tratte autostradali A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca e A10 Savona-Ventimiglia”. L’aggiudicazione è subordinata all’esito del giudizio attualmente pendente presso il Tar del Lazio avverso il provvedimento di esclusione in ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha comunicato al Gruppol’zione definitiva delladidelle“A21 Torino-Piacenza, A5 Torino-Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhià e il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese”. Lo fa saperecon una nota spiegando che l’zione “segue quella già ottenuta lo scorso 19 novembre nellaper leA12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca e A10 Savona-Ventimiglia”. L’zione è subordinata all’esito del giudizio attualmente pendente presso il Tar del Lazio avverso il provvedimento di esclusione in ...

