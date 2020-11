Uccide nella notte a Roveredo in Piano la compagna a coltellate, poi si costituisce (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ giunto in Questura con le mani ancora sporche di sangue, dopo aver ucciso la compagna con numerose coltellate al collo. E’ accaduto la notte scorsa a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, dove è andato poi a costituirsi. La vittima aveva 34 anni, l’omicida uno di meno. E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. La donna si chiamava Aurelia Laurenti, aveva 32 anni ed era mamma di due bambini di 8 e 3 anni, che avrebbe avuto dall’omicida. I piccoli non hanno assistito alla tragedia perché, da quanto si è appreso, erano dai nonni materni, che abitano in un paese poco distante. L’assassino, che si è costituito in Questura a Pordenone, si chiama Giuseppe Forciniti, ha 33 anni, ed è originario di Cosenza. Si era trasferito in Friuli molti anni fa. Insieme con la ... Leggi su udine20 (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ giunto in Questura con le mani ancora sporche di sangue, dopo aver ucciso lacon numeroseal collo. E’ accaduto lascorsa ain, in provincia di Pordenone, dove è andato poi a costituirsi. La vittima aveva 34 anni, l’omicida uno di meno. E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. La donna si chiamava Aurelia Laurenti, aveva 32 anni ed era mamma di due bambini di 8 e 3 anni, che avrebbe avuto dall’omicida. I piccoli non hanno assistito alla tragedia perché, da quanto si è appreso, erano dai nonni materni, che abitano in un paese poco distante. L’assassino, che si è costituito in Questura a Pordenone, si chiama Giuseppe Forciniti, ha 33 anni, ed è originario di Cosenza. Si era trasferito in Friuli molti anni fa. Insieme con la ...

chetempochefa : “In Italia in media ogni due giorni un uomo uccide una donna, compagna, figlia, amante, sorella, ex, perché la cons… - RaiNews : Roveredo in Piano, uccide compagna, poi si costituisce. Avvocatessa rinuncia all'incarico. La legale, da sempre imp… - eli_grandi : RT @RaiNews: Roveredo in Piano, uccide compagna, poi si costituisce. Avvocatessa rinuncia all'incarico. La legale, da sempre impegnata nell… - Rolfi39 : RT @RaiNews: Roveredo in Piano, uccide compagna, poi si costituisce. Avvocatessa rinuncia all'incarico. La legale, da sempre impegnata nell… - Ros36292999 : RT @RaiNews: Roveredo in Piano, uccide compagna, poi si costituisce. Avvocatessa rinuncia all'incarico. La legale, da sempre impegnata nell… -