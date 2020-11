Tonali: “Con Ibra le cose sono più semplici ma abbiamo dimostrato le nostre qualità” (Di giovedì 26 novembre 2020) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ai microfoni di Sky ha commentato l’1-1 sul campo del Lille. Queste le parole del centrocampista: “Siamo andati in vantaggio meritatamente. Non abbiamo dominato ma abbiamo tenuto palla da grande squadra e questo è il dispiacere più grande, non essere riusciti a vincere. Dovevamo chiudere la partita quando potevamo. Giocare con Ibra ti aiuta sicuramente, con un campione come lui è più semplice. Ma bisogna giocare anche senza di lui e noi abbiamo dimostrato di poter giocare da grande squadra. E’ una assenza importante ma non può e non deve essere un alibi”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Sandro, centrocampista del Milan, ai microfoni di Sky ha commentato l’1-1 sul campo del Lille. Queste le parole del centrocampista: “Siamo andati in vantaggio meritatamente. Nondominato matenuto palla da grande squadra e questo è il dispiacere più grande, non essere riusciti a vincere. Dovevamo chiudere la partita quando potevamo. Giocare conti aiuta sicuramente, con un campione come lui è più semplice. Ma bisogna giocare anche senza di lui e noidi poter giocare da grande squadra. E’ una assenza importante ma non può e non deve essere un alibi”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

