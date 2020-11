Papa: ai giovani, diffondete il Vangelo sui social (Di giovedì 26 novembre 2020) CITTA DEL VATICANO, 26 NOV - Il Papa ha ringraziato i giovani dell'Istituto Universitario Salesiano, e la "Cube Radio", di Venezia, per aver preparato un cammino di Avvento ispirato alla Parola di Dio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) CITTA DEL VATICANO, 26 NOV - Ilha ringraziato idell'Istituto Universitario Salesiano, e la "Cube Radio", di Venezia, per aver preparato un cammino di Avvento ispirato alla Parola di Dio ...

