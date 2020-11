Napoli, in campo contro il Rijeka con la 10 di Maradona sulle spalle (Di giovedì 26 novembre 2020) In occasione della gara di Europa League contro il Rijeka, i calciatori del Napoli sono tutti scesi in campo con una maglia della stagione in corso con sulle spalle la scritta Maradona e il numero 10. Grande commozione durante il minuto di silenzio, con il volto di Diego a campeggiare sul maxischermo.caption id="attachment 1056759" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) In occasione della gara di Europa Leagueil, i calciatori delsono tutti scesi incon una maglia della stagione in corso conla scrittae il numero 10. Grande commozione durante il minuto di silenzio, con il volto di Diego a campeggiare sul maxischermo.caption id="attachment 1056759" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

matteograndi : Presto questo sarà lo stadio “Diego Maradona” di Napoli. Se Dio non se l’è presa per la mano, San Paolo non se la p… - peppeprovenzano : Ciao Diego. Di te abbiamo amato tutto, l'immenso talento sul campo, la grande fragilità nella vita, lo smisurato am… - giucruciani : Lo dico a tutti quelli, da Napoli, che minacciano, insultano, e cose varie. Fate quello che volete, per carità. Ma… - wagnerc23 : RT @SimoneGuadagnoo: Giocatori del #Napoli in campo con la maglia numero 10 di #Maradona #UEL #EuropaLeague #NapoliRijeka - dario_dambrosio : RT @GoalItalia: Tutti in campo con il 10 ?? L'omaggio dei giocatori del Napoli a D10S ?? #maradona10 #NapoliRijeka -