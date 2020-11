L’associazione “La voce delle Donne” denuncia un atto di vandalismo (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un vero e proprio atto di vandalismo nei confronti delL’associazione “La voce delle Donne”. Chi lo racconta è la presidente Rita Velardi. “Stamattina molto presto sono stata raggiunta da una telefonata, era la nostra iscritta Iwona che ha realizzato lo striscione esposto ieri in occasione delle giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e mi comunica con grande dispiacere e rammarico che lo striscione era stato staccato da un lato. vandalismo, idiozia o danneggiamento volontario? Non lo sappiano, di sicuro un vero e proprio atto di vandalismo nei confronti della nostra associazione, ma di più nei confronti di tutte le donne trattandosi di un sodalizio tutto al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un vero e propriodinei confronti del“La. Chi lo racconta è la presidente Rita Velardi. “Stamattina molto presto sono stata raggiunta da una telefonata, era la nostra iscritta Iwona che ha realizzato lo striscione esposto ieri in occasionegiornata internazionale contro la violenza sulle donne, e mi comunica con grande dispiacere e rammarico che lo striscione era stato staccato da un lato., idiozia o danneggiamento volontario? Non lo sappiano, di sicuro un vero e propriodinei confronti della nostra associazione, ma di più nei confronti di tutte le donne trattandosi di un sodalizio tutto al ...

