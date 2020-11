Il digitale è la nostra unica speranza

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) Per una volta i politici sembrano concordi: i soldi del Recovery Fund devono essere impiegati in digitalizzazione, solo così potremo trasformare una difficoltà in un’opportunità. E giù un fiorire di progetti, di idee, dall’agricoltura alla sanità, fino allo smart working e all’e-learning. Bello pensare a un mondo connesso, in cui la connessione non è fine a se stessa, ma serva a creare valore, ad ampliare la platea dei beneficiari di una prestazione, a contribuire al benessere, a essere residente a Roma e magari vivere a Milano, senza complicazioni burocratiche. Poi ti capita di dover chiedere un mutuo e la banca ti chiede l’estratto dell’atto di nascita. Si tratta di un documento che riporta le notizie contenute nell’atto di nascita presente nel relativo registro di stato civile, ovvero, nome, cognome, luogo, data e ora di nascita, chi sono i genitori, con ...