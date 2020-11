Ibm taglia 10mila posti di lavoro Focus su cloud e tecnologie di AI (Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia è rimbalzata sulle agenzie specializzate che hanno ripreso un lancio di Bloomberg: Ibm sarebbe pronta a tagliare fino a 10mila posti di lavoro in Europa per concentrarsi sulle attività che reputa più “core” ovvero cloud computing e intelligenza artificiale. L’azienda non... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia è rimbalzata sulle agenzie specializzate che hanno ripreso un lancio di Bloomberg: Ibm sarebbe pronta are fino adiin Europa per concentrarsi sulle attività che reputa più “core” ovverocomputing e intelligenza artificiale. L’azienda non... Segui su affaritaliani.it

Secondo fonti citate mercoledì da Bloomberg, International Business Machines (Ibm) preparerebbe una ristrutturazione che potrebbe comportare il taglio di 10.

Ibm pianifica il taglio di 10mila posti di lavoro in Europa

Il gigante americano dell'It Ibm, che intende concentrarsi sui servizi 'cloud', sta pianificando di tagliare in Europa, nell'ambito di una ristrutturazione globale, più del 20% della forza lavoro ossi ...

