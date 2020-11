Come è morto Maradona: l'autopsia. Le ultime ore dal malore a casa ai soccorsi (Di giovedì 26 novembre 2020) è morto per una 'insufficienza cardiaca acuta' , evidenziata in un 'paziente con una miocardiopatia dilatativa'. E' l'esito dell'autopsia preliminare a cui è stato sottoposto il corpo del Pibe de oro. ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) èper una 'insufficienza cardiaca acuta' , evidenziata in un 'paziente con una miocardiopatia dilatativa'. E' l'esito dell'preliminare a cui è stato sottoposto il corpo del Pibe de oro. ...

Maradona: come è morto, l'infarto a casa in convalescenza, inviate nove ambulanze

Diego Armando Maradona morto – Camera ardente nel palazzo presidenziale, dove fu esposta la salma dell'ex presidente Kirchner

Centinaia di persone sono già in fila alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino, per dare l’ultimo saluto a Diego Armando Maradona. La camera ardente riservata solo ai più grandi, nello ste ...

