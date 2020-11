Auto elettriche - Motus-E: "In Italia l'anno si chiuderà con il triplo delle vendite del 2019" (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 2020 si chiuderà con la vendita di 28 mila vetture elettriche in Italia, il triplo rispetto al 2019, mentre entro il 2030 il parco circolante arriverà a contarne circa 4 milioni (4,9 milioni considerando anche le ibride plug-in). Sono queste le principali risultanze di un rapporto realizzato dall'associazione Motus-E, in collaborazione con Strategy& PwC, per delineare lo scenario futuro della diffusione dei veicoli alla spina, nonché delle infrastrutture di ricarica pubbliche e private in Italia fino al 2030. Il report, intitolato Il futuro della mobilità elettrica: l'infrastruttura di ricarica in Italia @2030, ha l'obiettivo di delineare un contesto di riferimento comune per gli operatori del settore e per i legislatori.I dati ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 2020 sicon la vendita di 28 mila vetturein, ilrispetto al, mentre entro il 2030 il parco circolante arriverà a contarne circa 4 milioni (4,9 milioni considerando anche le ibride plug-in). Sono queste le principali risultanze di un rapporto realizzato dall'associazione-E, in collaborazione con Strategy& PwC, per delineare lo scenario futuro della diffusione dei veicoli alla spina, nonchéinfrastrutture di ricarica pubbliche e private infino al 2030. Il report, intitolato Il futuro della mobilità elettrica: l'infrastruttura di ricarica in@2030, ha l'obiettivo di delineare un contesto di riferimento comune per gli operatori del settore e per i legislatori.I dati ...

