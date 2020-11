Asse Conte-Sanchez | insieme su Recovery | migranti e crisi Covid

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 26 novembre 2020) "Ungheria e Polonia cederanno, non possono fare altrimenti. Basta guardare quel che accade al fiorino ungherese". Un ministro del governo italiano ragiona così, a margine del vertice italo-spagnolo di Palma di Maiorca. Il veto dei due Paesi sul piano 'Next generation Eu' è stato al centro del confronto tra il premier italiano Giuseppee il primo ministro spagnolo Pedro. La riunione intergovernativa che si è svolta ieri nell'isola delle Baleari, arriva ad appena un mese di distanza dal Foro di dialogo Italia-Spagna, tenutosi il 20 ottobre a Roma. Segno, ha sottolineato il premier, di una rinnovata "relazione strategica" che può essere "un nuovo motore per l'intera Europa". IlFund è il primo dei dossier che vedono uniti i due Paesi. Siache, nel corso della ...