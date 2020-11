Valeria Solarino fidanzata con Giovanni Veronesi: “Ci sposeremo vecchi” (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’attrice Valeria Solarino e la sua vita privata fidanzata con Giovanni Veronesi, noto e amato regista: “Ci sposeremo da vecchi”. Venezuelana di nascita, classe 1978, Valeria Solarino è oggi la protagonista femminile della serie tv ‘L’Alligatore’, nata dai romanzi di Massimo Carlotto dedicati a questo personaggio anomalo della letteratura noir italiana. La nota attrice ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’attricee la sua vita privatacon, noto e amato regista: “Cida. Venezuelana di nascita, classe 1978,è oggi la protagonista femminile della serie tv ‘L’Alligatore’, nata dai romanzi di Massimo Carlotto dedicati a questo personaggio anomalo della letteratura noir italiana. La nota attrice ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TizianaCasini : RT @RaiDue: Valeria Solarino racconta qualche curiosità in più de 'L'Alligatore', in onda questa sera alle 21.20 su #Rai2 ?? Ora a #Radio2So… - RaiDue : Valeria Solarino racconta qualche curiosità in più de 'L'Alligatore', in onda questa sera alle 21.20 su #Rai2 ?? Ora… - GoldenBackstage : Max Pezzali, Maria Sole Pollio, Benedetta Porcaroli, Massimiliano Rosolino, Renzo Rosso, Simone Rugiati, Patrizia S… - TizianaCasini : RT @RaiRadio2: Oggi a #Radio2SocialClub Valeria Solarino e @zencircus ?? ON AIR dalle 10:30 alle 12 su #Radio2 ?? - TizianaCasini : RT @RaiRadio2: ?? Valeria Solarino in diretta a #Radio2SocialClub, con @LbarbarossaLuca e @andyPERRONI Ascolta su #Radio2 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Solarino L'alligatore, l'intervista a Valeria Solarino e Daniele Vicari Corriere dello Sport.it L’ALLIGATORE, anticipazioni della prima puntata

L’Alligatore, anticipazioni prima puntata: in onda il 25 novembre 2020 su Rai 2 la fiction con Matteo Martari.

Il festival di Vanity Fair al via venerdì: tre giorni di talk, performance, interviste e musica

“Inventare il futuro” è il tema della terza edizione di Vanity Fair Stories, il festival organizzato dal settimanale di Condè Nast in programma dal 27 al 29 novembre.

L’Alligatore, anticipazioni prima puntata: in onda il 25 novembre 2020 su Rai 2 la fiction con Matteo Martari.“Inventare il futuro” è il tema della terza edizione di Vanity Fair Stories, il festival organizzato dal settimanale di Condè Nast in programma dal 27 al 29 novembre.