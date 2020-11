Tg Lazio | edizione del 25 novembre 2020

Leggi su dire

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Doppio sgombero questa mattina a Roma da parte delle forze dell'ordine, che sono intervenute per liberare l'ex Cinema Palazzo di San Lorenzo, di proprietà di un privato, occupato dai movimenti nel 2011, e la sede di Forza Nuova in via Taranto, a San Giovanni, occupata nel 2016 da partito di estrema destra all'interno di locali Ater che fanno parte del patrimonio pubblico della città. "A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate" ha commentato la sindaca Virginia Raggi. Una dichiarazione criticata da più parti politiche, ricordando di quando lei stessa nel 2016 partecipò a un'assemblea della sua campagna elettore al Cinema Palazzo.