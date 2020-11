Red Dead Online si espande con Bounty Hunter: uscita e novità ufficiali del DLC (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tutti i giocatori che sono ancora soliti popolare i server di Red Dead Online su un po’ tutte le piattaforme saranno felici di sapere che il titolo di Rockstar Games è pronto ad espandersi ancora una volta. Gli sviluppatori della “R stellata” hanno infatti annunciato in via ufficiale un nuovo DLC per la sezione multiplayer di Red Dead Redemption 2, disponibile dal 2018 e subito eletto come uno dei migliori videogiochi mai realizzati dalla compagnia americana, già autrice della fortunata saga “criminale” di Grand Theft Auto – in aria di sesto capitolo. La nuova espansione di Red Dead Online porta il nome di Bounty Hunter e sarà disponibile per il download dalla prossima settimana su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Da quello che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tutti i giocatori che sono ancora soliti popolare i server di Redsu un po’ tutte le piattaforme saranno felici di sapere che il titolo di Rockstar Games è pronto adrsi ancora una volta. Gli sviluppatori della “R stellata” hanno infatti annunciato in via ufficiale un nuovo DLC per la sezione multiplayer di RedRedemption 2, disponibile dal 2018 e subito eletto come uno dei migliori videogiochi mai realizzati dalla compagnia americana, già autrice della fortunata saga “criminale” di Grand Theft Auto – in aria di sesto capitolo. La nuova espansione di Redporta il nome die sarà disponibile per il download dalla prossima settimana su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Da quello che ...

dlcompare_it : Red Dead Online sarà finalmente disponibile come gioco a sé stante il 1° dicembre su diverse piattaforme!… - RockstarItalyIt : RT @RockstarItalyIt: Nuova Espansione del Ruolo del Cacciatore di Taglie in arrivo la prossima settimana in #RedDeadOnline con 10 nuovi ran… - dalvin_update : RT @HDblog: Red Dead Online, è ufficiale la versione stand-alone: ecco data e prezzo - HDblog : RT @HDblog: Red Dead Online, è ufficiale la versione stand-alone: ecco data e prezzo - REDDEAD_uzi : RT @RInformerIT: Novità annunciate da @RockstarGames per #RedDeadOnline . ? Versione Standalone ? Espansione Ruolo Cacciatore di Taglie:… -

Ultime Notizie dalla rete : Red Dead Red Dead Redemption: la collection spunta su Amazon Tom's Hardware Italia Red Dead Online: in arrivo la nuova espansione Bounty Hunters

Red Dead Online si aggiornerà a dicembre con la nuova espansione Bounty Hunters, ecco cosa contiene e quali sono le novità.

Red Dead Online diventa un gioco standalone

Da dicembre sarà possibile giocare Red Dead Online senza aver bisogno di Red Dead Redemption 2: tutti i dettagli sull'improvviso annuncio di Rockstar.

Red Dead Online si aggiornerà a dicembre con la nuova espansione Bounty Hunters, ecco cosa contiene e quali sono le novità.Da dicembre sarà possibile giocare Red Dead Online senza aver bisogno di Red Dead Redemption 2: tutti i dettagli sull'improvviso annuncio di Rockstar.