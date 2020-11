Polemiche alle spalle, Reale e Paolucci “insieme” contro la violenza sulle donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCon una dichiarazione congiunta, anche i due esponenti del centrodestra beneventano Antonio Reale e Federico Paolucci intervengono sulla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne: “Ci siamo incontrati (virtualmente) per chiarire una polemica che non ha ragion d’essere. Ed abbiamo concluso che oggi, al di là di ogni bega politica, è più importante e utile manifestare preoccupazione e solidarietà a tutte quelle donne che vivono quotidianamente l’angoscia e l’ansia per la diffusa e violenta prevaricazione che sono costrette a subire, e che non accenna a diminuire, ma che ha registrato un incremento vertiginoso proprio durante l’epoca del covid. Preferiamo esternare questo questo invito alla sensibilità di tutti gli uomini. Le ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCon una dichiarazione congiunta, anche i due esponenti del centrodestra beneventano Antonioe Federicointervengono sulla Giornata Mondialela: “Ci siamo incontrati (virtualmente) per chiarire una polemica che non ha ragion d’essere. Ed abbiamo concluso che oggi, al di là di ogni bega politica, è più importante e utile manifestare preoccupazione e solidarietà a tutte quelleche vivono quotidianamente l’angoscia e l’ansia per la diffusa e violenta prevaricazione che sono costrette a subire, e che non accenna a diminuire, ma che ha registrato un incremento vertiginoso proprio durante l’epoca del covid. Preferiamo esternare questo questo invito alla sensibilità di tutti gli uomini. Le ...

