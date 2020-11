Napoli, De Laurentiis: “Voglio intitolare il San Paolo a Maradona” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Napoli, De Laurentiis ha parlato ai microfoni di RMC Sport affermando la sua volontà di cambiare il nome allo stadio. Napoli ha perso una leggenda. L’intera città e la squadra ci calcio campana in queste ore sono in lacrime, inginocchiate, soffrendo. La morte di Diego Armando Maradona ha senza dubbio colpito tutti. Un vero e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020), Deha parlato ai microfoni di RMC Sport affermando la sua volontà di cambiare il nome allo stadio.ha perso una leggenda. L’intera città e la squadra ci calcio campana in queste ore sono in lacrime, inginocchiate, soffrendo. La morte di Diego Armando Maradona ha senza dubbio colpito tutti. Un vero e L'articolo proviene da Inews.it.

