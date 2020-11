Morte Maradona, la UEFA dispone un minuto di silenzio (Di mercoledì 25 novembre 2020) La UEFA ha deciso di disporre un minuto di silenzio dopo la Morte di Diego Armando Maradona A seguito della Morte di Diego Armando Maradona, scomparso oggi 25 novembre per un arresto cardiorespiratorio, la UEFA ha deciso di disporre un minuto di silenzio su tutti in campi prima dell’inizio delle partite di Champions League ed Europa League per ricordare la leggenda argentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laha deciso di disporre undidopo ladi Diego ArmandoA seguito delladi Diego Armando, scomparso oggi 25 novembre per un arresto cardiorespiratorio, laha deciso di disporre undisu tutti in campi prima dell’inizio delle partite di Champions League ed Europa League per ricordare la leggenda argentina. Leggi su Calcionews24.com

