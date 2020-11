Milano, il liceo che non vuole la Dad: 'I ragazzi vogliono che si investa sul tracciamento' (Di mercoledì 25 novembre 2020) commenta Il liceo scientifico 'Piero Bottoni' di Milano è in protesta . La preside dell'istituto Giovanna Mezzatesta ha appoggiato la richiesta dei suoi studenti di riaprire il cancello della scuola ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) commenta Ilscientifico 'Piero Bottoni' diè in protesta . La preside dell'istituto Giovanna Mezzatesta ha appoggiato la richiesta dei suoi studenti di riaprire il cancello della scuola ...

Corriere : Sit-in di studenti per dire no alla Dad: al liceo Bottoni di Milano si fa lezione all’a... - pizzadifango : RT @Corriere: Sit-in di studenti per dire no alla Dad: al liceo Bottoni di Milano si fa lezione all’a... - AvvMennillo : Sit-in di studenti per dire no alla Dad: al liceo Bottoni di Milano si fa lezione all’aperto - AvvMennillo : Sit-in di studenti per dire no alla Dad: al liceo Bottoni di Milano si fa lezione all’a... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Sit-in di studenti per dire no alla Dad: al liceo Bottoni di Milano si fa lezione all’a... -