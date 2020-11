Ma se non scieremo | potremo comunque andare in vacanza sulla neve?

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Prenotiamo o non prenotiamo? Questo è il dilemma di chi ha l’abitudine di trascorrere qualche giorno sulla neve durante le vacanze di Natale in famiglia o con gli amici. E poi: avrà senso andare in montagna anche con gli impianti di risalita chiusi? Ristoranti, rifugi e alberghi saranno comunque attivi?

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in tutte le interviste televisive che ha rilasciato ieri, è stato inequivocabile: «A Natale non si scierà nemmeno se tutte le Regioni diventassero gialle.La stagione di sci 20/21 sarà per forza diversa, questo lo abbiamo capito. Il piano di protezione elaborato dall’associazione Funivie Svizzere impone la mascherina obbligatoria per sciatori e snowboar ...