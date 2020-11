“Ho denunciato le violenze e mi hanno tolto mio figlio: non lo vedo da un anno e mezzo”: la storia di Giada (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Si continua a parlare di violenza sulle donne, ma di fatto dopo che ho denunciato non solo non sono stata protetta, ma mi hanno tolto mio figlio e sono stata anche rinviata a giudizio”. Giada Giunti è una madre che da un anno e mezzo non può vedere suo figlio. Da quando il bambino, che oggi ha 14 anni, è stato affidato al padre con una sentenza del luglio 2019, la madre può sentirlo solo una volta a settimana, per 20 minuti. L’affido esclusivo è arrivato dopo anni di battaglie legali tra i genitori, durante le quali il piccolo Marco (nome di fantasia) ha vissuto anche temporaneamente presso una casa famiglia, dopo essere stato prelevato con la forza a scuola. “Sono quasi 4 anni che hanno sequestrato e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Si continua a parlare di violenza sulle donne, ma di fatto dopo che honon solo non sono stata protetta, ma mimioe sono stata anche rinviata a giudizio”.Giunti è una madre che da une mezzo non può vedere suo. Da quando il bambino, che oggi ha 14 anni, è stato affidato al padre con una sentenza del luglio 2019, la madre può sentirlo solo una volta a settimana, per 20 minuti. L’affido esclusivo è arrivato dopo anni di battaglie legali tra i genitori, durante le quali il piccolo Marco (nome di fantasia) ha vissuto anche temporaneamente presso una casa famiglia, dopo essere stato prelevato con la forza a scuola. “Sono quasi 4 anni chesequestrato e ...

