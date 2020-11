Guendalina Tavassi sconvolta e in lacrime: “Sono entrati nel mio iCloud, ci sono miei video privati” (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Guendalina Tavassi in lacrime e distrutta: il motivo L’ex gieffina Guendalina Tavassi sta attraversando dei momenti molti difficili. L’opinionista di Barbara D’Urso si è ritrovata ad affrontare una grave violazione della privacy. Di recente, l’influencer ha condiviso delle Stories su Instagram sul suo account personale per raccontare ai seguaci cosa le è successo. A quanto pare, sarebbe riuscito ad entrare nell’iCloud della soubrette campana, accendendo illegalmente a tutti i suoi contenuti, tra cui scatti, clip, contatti e tanto altro ancora. Per chi non lo sapesse, l’iCloud è una memoria virtuale che possono usufruirne tutti coloro che posseggono degli iPhone. Questo specie di archivio dà la possibilità di custodire tutti i propri file personali che ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 25 novembre 2020)ine distrutta: il motivo L’ex gieffinasta attraversando dei momenti molti difficili. L’opinionista di Barbara D’Urso si è ritrovata ad affrontare una grave violazione della privacy. Di recente, l’influencer ha condiviso delle Stories su Instagram sul suo account personale per raccontare ai seguaci cosa le è successo. A quanto pare, sarebbe riuscito ad entrare nell’della soubrette campana, accendendo illegalmente a tutti i suoi contenuti, tra cui scatti, clip, contatti e tanto altro ancora. Per chi non lo sapesse, l’è una memoria virtuale che posusufruirne tutti coloro che posseggono degli iPhone. Questo specie di archivio dà la possibilità di custodire tutti i propri file personali che ...

