Enzo Venezia riscrive Alice nel paese delle meraviglie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Disponibile in libreria il grande classico “Alice nel paese delle meraviglie”, riscritto in rime e filastrocche da Enzo Venezia per Edizioni Piuma Edizioni Piuma, a distanza di poco tempo dall’uscita del libro “Il Disegnatore di Nuvole” di Giorgia Simoncelli, torna sul mercato editoriale con uno dei titoli più amati e inserito a pieno diritto tra… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Disponibile in libreria il grande classico “nel”, riscritto in rime e filastrocche daper Edizioni Piuma Edizioni Piuma, a distanza di poco tempo dall’uscita del libro “Il Disegnatore di Nuvole” di Giorgia Simoncelli, torna sul mercato editoriale con uno dei titoli più amati e inserito a pieno diritto tra… L'articolo Corriere Nazionale.

eugeha : RT @mariatontini1: Antonio Vivaldi - Sento in seno ch'in pioggia di lacrime (Giustino) - francesca_lovBS : RT @mariatontini1: Antonio Vivaldi - Sento in seno ch'in pioggia di lacrime (Giustino) - nuova_venezia : Fatale l’infarto che lo aveva colpito dieci giorni fa. Gestiva con i figli una nota agenzia immobiliare - yoga_blauenland : RT @mariatontini1: Antonio Vivaldi - Sento in seno ch'in pioggia di lacrime (Giustino) - FabyREVE : RT @mariatontini1: Antonio Vivaldi - Sento in seno ch'in pioggia di lacrime (Giustino) -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Venezia Morto a 80 anni Enzo Rampazzo, l’ex presidente del Rugby Mirano La Nuova Venezia Enzo Venezia riscrive Alice nel paese delle meraviglie

Il percorso iniziato con Pinocchio, poi Cappuccetto e Giufà oggi si completa con quest’ultimo libro, illustrato da Enzo Venezia, eclettico artista che riesce sempre a stupire con la sua fantasia e ...

Dove eravamo rimasti?

Ero un bambino quando alla televisione si presentò di nuovo un signore (un vero signore) e disse una frase che non ho mai dimenticato: “…dove eravamo rimasti?”Quel signore ...

Il percorso iniziato con Pinocchio, poi Cappuccetto e Giufà oggi si completa con quest’ultimo libro, illustrato da Enzo Venezia, eclettico artista che riesce sempre a stupire con la sua fantasia e ...Ero un bambino quando alla televisione si presentò di nuovo un signore (un vero signore) e disse una frase che non ho mai dimenticato: “…dove eravamo rimasti?”Quel signore ...