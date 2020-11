È morto Diego Armando Maradona

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 25 novembre 2020) . L’ex Pibe de oro ha avuto un arresto respiratorio mentre si trovava nella sua casa di Tigre, in Argentina. aveva compiuto 60 anni il 30 ottobre scorso e a inizio novembre era stato operato d’urgenza al cervello per la rimozione di un coagulo di sangue dopo la scoperta di un ematoma subdurale.era stato dimesso dall’ospedale otto giorni dopo l’operazione ed era stato portato nella casa di Tigre, località a Nord dell’area metropolitana di Buenos Aires, poco distante dall’abitazione della figlia Giannina, che si è presa cura di lui in queste settimane. A dare per primo la notizia è stato il quotidiano argentino Clarin sul proprio sito. La última entrevista de: 'A veces me pregunto si la gente me seguirá queriendo' https://t.co/p6LaxHmUIl — Clarín (@clarincom) November 25, 2020 Il campione argentino è stato uno ...