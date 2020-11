Covid, Basilicata chiede ad Arcuri screening di massa a Matera e Potenza (Di mercoledì 25 novembre 2020) La richiesta del presidente della Regione Vito Bardi sulla scia di quanto fatto lo scorso fine settimana in Trentino Alto Adige, nel giorno in cui il bollettino tocca il picco con 380 positivi su 2.585 tamponi Leggi su repubblica (Di mercoledì 25 novembre 2020) La richiesta del presidente della Regione Vito Bardi sulla scia di quanto fatto lo scorso fine settimana in Trentino Alto Adige, nel giorno in cui il bollettino tocca il picco con 380 positivi su 2.585 tamponi

