Coronavirus. Lutto a Uomini e Donne, è morta Maria S.: storica dama del trono over (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lutto nel mondo di “Uomini e Donne”, è deceduta Maria S., dama del trono over di Uomini e Donne. Aveva partecipato alla stagione 2014/2015 conquistando subito il cuore dei telespettatori per la sua travolgente simpatia. Anche Tina Cipollari, nelle puntate a seguire, la ricordò più volte realizzandone un’imitazione perché la signora era sicuramente un “personaggio”. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020)nel mondo di “”, è decedutaS.,deldi. Aveva partecipato alla stagione 2014/2015 conquistando subito il cuore dei telespettatori per la sua travolgente simpatia. Anche Tina Cipollari, nelle puntate a seguire, la ricordò più volte realizzandone un’imitazione perché la signora era sicuramente un “personaggio”. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La fine dei ricordi, di una vita trascorsa ad accudire la famiglia, e un legame che neanche la morte riuscirà a spezzare per le due sorelle Maria e Carmela Scognamiglio, uccise dal virus a distanza di ...

UeD, la straziante perdita: un ex volto del programma è scomparso

Un grave lutto ha colpito Uomini e Donne: Maria S. protagonista del trono over, è scomparsa a causa del Coronavirus.

