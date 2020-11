Conte | “Ho fatto il tampone | è negativo”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) A seguito dell’ospitata a Otto e Mezzo da Lilli Gruber, in cuiha mostrato una tosse talmente insistente da far diffondere sui social voci e battute circa una sua probabile positività, fonti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in una nota, hanno chiarito le ipotesi sullo stato di salute del Presidente del Consiglio Giuseppe. Si legge nella nota: “Si precisa che il presidente da qualche anno ha una sofferenza alle corde vocali, che si acuisce nel periodo invernale, e che non di rado gli provoca tosse. Si aggiunge, inoltre, che il Presidentesi è sottoposto amolecolare, in vista della sua partecipazione al vertice italo-spagnolo a Palma di Maiorca. Il test ha dato esito negativo“. Intanto, Il giorno dopo l’intervista, Lilli Gruber a Un giorno da pecora su Rai Radio1 era tornata ...