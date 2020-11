Caso Yara: dieci anni fa l'omicidio, tutte le tappe del processo Bossetti (4) (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Adnkronos) - 17 luglio 2017. A Brescia i giudici del processo d'appello confermano la sentenza di primo grado. "Concedetemi la superperizia" sul Dna così "posso dimostrare con assoluta certezza la mia estraneità ai fatti. Cosa dovete temere?". Anche in questo Caso le parole dell'imputato non fanno breccia sulla corte. Massimo Bossetti torna dietro le sbarre per il fine pena mai. 12 ottobre 2018. Ultimo atto del processo per la morte della 13enne di Brembate. I giudici della prima sezione della Cassazione, dopo aver ascoltato le parti, confermano l'ergastolo per Bossetti. 27 novembre 2019. La corte d'Assise di Bergamo autorizza la difesa a esaminare i reperti d'indagine, tra cui i vestiti che indossava la vittima e i campioni sulla traccia genetica. Ma nel maggio 2020 quella decisione viene ribaltata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Adnkronos) - 17 luglio 2017. A Brescia i giudici deld'appello confermano la sentenza di primo grado. "Concedetemi la superperizia" sul Dna così "posso dimostrare con assoluta certezza la mia estraneità ai fatti. Cosa dovete temere?". Anche in questole parole dell'imputato non fanno breccia sulla corte. Massimotorna dietro le sbarre per il fine pena mai. 12 ottobre 2018. Ultimo atto delper la morte della 13enne di Brembate. I giudici della prima sezione della Cassazione, dopo aver ascoltato le parti, confermano l'ergastolo per. 27 novembre 2019. La corte d'Assise di Bergamo autorizza la difesa a esaminare i reperti d'indagine, tra cui i vestiti che indossava la vittima e i campioni sulla traccia genetica. Ma nel maggio 2020 quella decisione viene ribaltata ...

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Caso #Yara, #Bossetti: 'Non sono stato io, lei non ha avuto giustizia' - Adnkronos : Caso #Yara, #Bossetti: 'Non sono stato io, lei non ha avuto giustizia' - TV7Benevento : Caso Yara: dieci anni fa l'omicidio, tutte le tappe del processo Bossetti (4)... - TV7Benevento : Caso Yara: dieci anni fa l'omicidio, tutte le tappe del processo Bossetti (3)... - TV7Benevento : Caso Yara: dieci anni fa l'omicidio, tutte le tappe del processo Bossetti... -