Bassetti smentisce Salvini: 'Il plasma non funziona. La terza ondata ci sarà sicuramente' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Matteo Bassetti , primario di malattie infettive del San Martino di Genova, smentisce le dichiarazioni di Matteo Salvini sull'efficacia del plasma iperimmune e si mostra un po' pessimista sull'... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Matteo, primario di malattie infettive del San Martino di Genova,le dichiarazioni di Matteosull'efficacia deliperimmune e si mostra un po' pessimista sull'...

Bassetti smentisce Salvini: «Il plasma non funziona. La terza ondata ci sarà... Il Mattino

Matteo Bassetti, primario di malattie infettive del San Martino di Genova, smentisce le dichiarazioni di Matteo Salvini sull'efficacia del plasma iperimmune e si mostra un po' ...

