“Aveva un’ossessione per”, Clooney asfalta la Canalis: la verità sul loro addio (Di mercoledì 25 novembre 2020) La separazione tra Elisabetta Canalis e George Clooney ha infranto il sogno del pubblico italiano. Recentemente è emerso un particolare sulla fine della bellissima storia d’amore. La showgirl e l’attore si sono conosciuti per merito di amici in comune e fin dall’inizio hanno mostrato una buona intesa. La loro relazione è iniziata nel 2009 ed L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) La separazione tra Elisabettae Georgeha infranto il sogno del pubblico italiano. Recentemente è emerso un particolare sulla fine della bellissima storia d’amore. La showgirl e l’attore si sono conosciuti per merito di amici in comune e fin dall’inizio hanno mostrato una buona intesa. Larelazione è iniziata nel 2009 ed L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

bloodyrachell : IRALIA (@thedoctorIies) aveva ragione quando ha detto che è un'ossessione e che lo avrei finito in una settimana ?? - toujoursally : M: Signor Can c'è un'altra cosa che dovrebbe sapere sulla sua ragazza Sanem... C: Come su Sanem?! M: Sapeva che Fab… - vogliom0rire : aveva un'ossessione per l'olio di oliva e ne metteva sempre tantissimo quando cucinava e io lo prendevo in giro per questo - emmashands : @moonflovers Era uscita una teoria secondo la quale Viola aveva dimenticato tutto e non avevo più un volto perché i… - amati_89 : RT @prttysvga: Tommaso non se l’è presa con Francesco personalmente, se l’è presa un po’ con tutti che continuano sempre a parlare di sto p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Aveva un’ossessione Scontro Lega-Forza Italia: ecco perché Gianni Letta è diventato il «nemico» di Salvini Corriere della Sera