Acea, oggi la seconda edizione del Sustainability Day (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Si è tenuta oggi la seconda edizione del Sustainability Day di Acea dal titolo "Infrastrutture e next city: le opportunità da una crisi". All'evento, svoltosi quest'anno in modalità completamente digitale, sono intervenuti rappresentanti del mondo delle Istituzioni, della ricerca ed esperti della green economy che hanno discusso sulle nuove sfide dell'economia sostenibile e sul cambiamento degli attuali modelli urbani di business e sviluppo emersi con la crisi indotta dal Covid 19. I lavori della giornata, aperti da Michaela Castelli, Presidente di Acea, hanno visto susseguirsi, nei tre diversi panel, anche gli interventi della Ministra delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, della Presidente Cabina di Regia Benessere Italia, Filomena Maggino, e del ...

