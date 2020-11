Yara Gambirasio, parla il padre: “Vi spiego quando sarò felice” (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo dieci anni torna a parlare il padre di Yara Gambirasio, l’uomo ha solo un desiderio: onorare la nuova associazione Sono passati dieci anni da quando la piccola Yara Gambirasio è stata uccisa. Un decennio che non si cancella così come tutte le questioni che girano attorno al caso e che a distanza di tempo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo dieci anni torna are ildi, l’uomo ha solo un desiderio: onorare la nuova associazione Sono passati dieci anni dala piccolaè stata uccisa. Un decennio che non si cancella così come tutte le questioni che girano attorno al caso e che a distanza di tempo L'articolo proviene da YesLife.it.

Alteo13290542 : RT @ilgiornale: Dieci anni fa, Yara Gambirasio scomparve da Brembate di Sopra e il suo corpo venne ritrovato tre mesi dopo: per l'omicidio… - ilgiornale : Dieci anni fa, Yara Gambirasio scomparve da Brembate di Sopra e il suo corpo venne ritrovato tre mesi dopo: per l'o… - msn_italia : Omicidio di Yara dieci anni dopo, il sogno di papà Gambirasio: 'Felice quando su Google non comparirà la cronaca ma… - gigi695 : Dieci anni dopo, Yara c’è. Il ricordo e l’associazione: 'Sempre insieme a noi' - AmoBergamo : Dieci anni dopo, Yara c’è. Il ricordo e l’associazione: 'Sempre insieme a noi' -