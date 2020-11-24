Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 17:45 (Di martedì 24 novembre 2020) Viabilità DEL 24 N OVEMBRE 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO DI NUOVO RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA CASILINA PER UN INCIDENTE SI E‘ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA, SIAMO IN LOCALITA’ QUATTRO STRADE, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI SOCCORSO E I RILIEVI DELLE AUTORITA’ CODE A PARTIRE DA VIA PONTICELLO, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SON CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA ANCHE IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOEMNTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE, ORA CODE PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA, IN USCITA TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI SULLA SALARIA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNIE MONTEROTONDO SCALO, NELLE DUE DIREZIONI DULLA NOMENTANA ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - SS6 Via Casilina ? STRADA CHIUSA altezza Ferentino, km 71+800 direzione >< ?Al momento il t… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità RomaInaugurati i nuovi piazzali del porto commerciale intitolati alla regina “Maria Sofia di Borbone”. Di Majo (AdSP): “Un momento storico per rilanciare il Porto di Gaeta su scala internazionale” Fortune Italia
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