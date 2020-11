Scuole, a Napoli riapertura in forse. Palmieri: Attendiamo i dati (Di martedì 24 novembre 2020) “La Regione ha stabilito la riapertura e i comuni possono chiudere le Scuole. Demanda ai sindaci le misure restrittive e ai dirigenti scolastici la verifica della sicurezza, mettendoli in relazione”. Lo ha dichiarato l’assessore comunale di Napoli Annamaria Palmieri, intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. L’assessore Palmieri ha spiegato che “ci sono 3 cose da fare. Chiederemo i dati dello screening, a Napoli soprattutto se emergono cifre confortanti. In accordo con l’ufficio scolastico regionale mi propongo di ascoltare tutti i dirigenti scolastici”. Poi ha aggiunto: “bisogna risolvere le situazioni di contorno, partiamo gradualmente con la fascia 0-6 anni. Quando arriveremo dalle seconde in poi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) “La Regione ha stabilito lae i comuni possono chiudere le. Demanda ai sindaci le misure restrittive e ai dirigenti scolastici la verifica della sicurezza, mettendoli in relazione”. Lo ha dichiarato l’assessore comunale diAnnamaria, intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. L’assessoreha spiegato che “ci sono 3 cose da fare. Chiederemo idello screening, asoprattutto se emergono cifre confortanti. In accordo con l’ufficio scolastico regionale mi propongo di ascoltare tutti i dirigenti scolastici”. Poi ha aggiunto: “bisogna risolvere le situazioni di contorno, partiamo gradualmente con la fascia 0-6 anni. Quando arriveremo dalle seconde in poi ...

