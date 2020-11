Presa a martellate | Maria e l' incubo lockdown

(Di martedì 24 novembre 2020) ROMA, 24 NOV - "Non è soltanto il dolore fisico che ho provato, ma soprattutto il suo gesto non riesco ad accettare: nessun essere umano può prendere aun'altra persona. Nessun essere umano ...

Corriere di Como

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – "Non è soltanto il dolore fisico che ho provato, ma soprattutto il suo gesto non riesco ad accettare: nessun essere umano può prendere ...(ANSA) – ROMA, 24 NOV – "Non è soltanto il dolore fisico che ho provato, ma soprattutto il suo gesto non riesco ad accettare: nessun essere umano può prendere a martellate un’altra persona. Nessun ess ...