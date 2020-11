Malpensa con l' Asst | ambulanza in prestito

(Di martedì 24 novembre 2020) Sea, la società che gestisce l'aeroporto di, conferma il suo impegno a supporto del territorio per cui continua a rappresentare, anche in questo momento di grave difficoltà, la prima azienda ...

Delta Air Lines ha deciso di interrompere i collegamenti operati sulla New York Jfk-Milano Malpensa, dal prossimo 2 dicembre e fino al 1° marzo 2021.Sea, la società che gestisce l’aeroporto di Malpensa, conferma il suo impegno a supporto del territorio per cui continua a rappresentare, anche in questo momento di grave difficoltà, la prima azienda ...