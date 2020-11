Doppietta Immobile e Parolo | Lazio batte Zenit 3-1

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Fondamentale vittoria dellaper 3-1 contro loin Champions League. Ladi, un gol in apertura e l’altro su rigore nella ripresa, insieme alla rete di, consentono ai biancocelesti di salire a quota 8 punti nel girone F da imbattuti in Europa. Dzyuba aveva accorciato le distanze nel primo tempo, non basta a evitare l’eliminazione dei suoi. Dopo settimane di emergenza, il tecnico Inzaghi ritrova la squadra titolare al completo. Il successo dello stadio Olimpico significa mettere una bella ipoteca sul passaggio del turno. La partita si mette subito in discesa grazie alla firma del solito bomber napoletano, che al 3? si impossessa del pallone e dai 25 metri insacca un pallone potente e preciso per l’1-0. Lacontinua ad ...