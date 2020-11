Conte tossisce di continuo in diretta tv dalla Gruber. Ira social: “E la mascherina?” | VIDEO (Di martedì 24 novembre 2020) Colpi di tosse e raffreddore: Conte criticato sul web per la sua partecipazione a Otto e mezzo Ripetuti colpi di tosse e raffreddore: la partecipazione del premier Giuseppe Conte al programma di La7 Otto e mezzo non è di certo passata inosservata sul web. Conte è stato ospite della trasmissione d’approfondimento condotta da Lilli Gruber nella serata di lunedì 23 novembre. Sin dalle prime battute, il premier è apparso molto raffreddato con diversi interventi che sono stati interrotti da ripetuti colpi di tosse da parte di Conte. Le condizioni fisiche del presidente del Consiglio non sono di certo passate inosservate sul web con numerosi utenti che hanno criticato il premier. Se alcuni hanno addirittura ipotizzato che Conte potesse avere il Covid, ipotesi alquanto remota, in molti hanno ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020) Colpi di tosse e raffreddore:criticato sul web per la sua partecipazione a Otto e mezzo Ripetuti colpi di tosse e raffreddore: la partecipazione del premier Giuseppeal programma di La7 Otto e mezzo non è di certo passata inosservata sul web.è stato ospite della trasmissione d’approfondimento condotta da Lillinella serata di lunedì 23 novembre. Sin dalle prime battute, il premier è apparso molto raffreddato con diversi interventi che sono stati interrotti da ripetuti colpi di tosse da parte di. Le condizioni fisiche del presidente del Consiglio non sono di certo passate inosservate sul web con numerosi utenti che hanno criticato il premier. Se alcuni hanno addirittura ipotizzato chepotesse avere il Covid, ipotesi alquanto remota, in molti hanno ...

