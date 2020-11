Carlo Collodi e la “Storia di un burattino”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020), celebre per aver dato forma alle avventure di Pinocchio, nasceva il 24 novembre 1826 a Firenze con il nome diLorenzini. Oggi conosciuto comunemente come, non tutti sanno che in realtà questo è il nome del paese di cui era originaria la madre., da giornalista ad autore di libri per l’infanzia Dopo aver portato avanti studi umanistici all’università -studiò in particolare retorica e filosofia-Lorenzetti decide di troncare improvvisamente la carriera accademica e inizia a lavorare come commesso in una libreria. E’ così che si approccia ad un vivace ambiente di intellettuali, giornalisti e letterati che lo conduce ben presto a diventare giornalista egli stesso. Dal 1847, l’autore diventa infatti collaboratore per la «Rivista di Firenze». ...