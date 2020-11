Campania: più guariti che positivi, il calo prosegue. Ma in Italia i morti sono 853 (Di martedì 24 novembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino giornaliero relativo a positivi, deceduti e guariti dal coronavirus. I nuovi casi sono 1.764, di cui 1.437 asintomatici e 327 con sintomi, a fronte di 13.744 tamponi processati (tasso di positività 12,8%). Si registrano 78 decessi, di cui alcuni risalenti agli ultimi quattro giorni. I guariti sono 2.344. La situazione posti letto: in terapia intensiva occupati 201 posti su 656, in degenza ordinaria occupati 2.274 su 3.160. A livello nazionale ci sono 23.232 nuovi positivi su 188.659 tamponi (tasso di positività 12,3%) e 853 morti. I guariti sono 20.837. Aumentano le terapie intensive (+6) ma calano i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino giornaliero relativo a, deceduti edal coronavirus. I nuovi casi1.764, di cui 1.437 asintomatici e 327 con sintomi, a fronte di 13.744 tamponi processati (tasso dità 12,8%). Si registrano 78 decessi, di cui alcuni risalenti agli ultimi quattro giorni. I2.344. La situazione posti letto: in terapia intensiva occupati 201 posti su 656, in degenza ordinaria occupati 2.274 su 3.160. A livello nazionale ci23.232 nuovisu 188.659 tamponi (tasso dità 12,3%) e 853. I20.837. Aumentano le terapie intensive (+6) ma calano i ...

