Armando Incarnato ha visto la luce | Rinascita desiderata a Uomini e Donne (Di martedì 24 novembre 2020) Il percorso di Armando Incarnato a Uomini e Donne è pieno di colpi di scena. Ultimamente, Armando Incarnato "ha visto la luce" a Uomini e Donne e lo ha confessato anche sul suo profilo Instagram. Il cavaliere campano, spesso criticato per il suo desiderio di apparire e per le suo numerose frequentazioni, sembra aver dato una svolta alla sua vita e aver cambiato il suo comportamento. Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha raccontato gli sviluppi della sua frequentazione con la nuova dama Brunilde. Tra dama e cavaliere ci sono stati dei piccoli screzi. Armando Incarnato si è lamentato del fatto ...

