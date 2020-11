Amici, cantante della scorsa edizione finito a processo (Di martedì 24 novembre 2020) Amici: il cantante Daniel Cosmic (che ha preso parte alla diciottesima edizione) è stato rinviato a giudizio con l’accusa di bodyshaming nei confronti di una fan salentina, per questo motivo dovrà rispondere di diffamazione aggravata dai futili motivi. A denunciare il cantante (per “denigrazione”, “offese pubbliche” e “cyberbullismo”) è stata la madre della ragazza (oggi 16enne) che lo scorso aprile venne presa a brutte parole dal cantante in diretta su Instagram. In quell’occasione Daniel Cosmic (al secolo Daniele Piccirillo) disse: “Il tuo ragazzo ideale?Allora: commestibile, l’importante è che te lo mangi. Immagino che fai disperare tua mamma. È capitato a volte che te la sei mangiata? Cosa fai come hobby oltre che mangiare?. Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene”. Dopo ... Leggi su biccy (Di martedì 24 novembre 2020): ilDaniel Cosmic (che ha preso parte alla diciottesima) è stato rinviato a giudizio con l’accusa di bodyshaming nei confronti di una fan salentina, per questo motivo dovrà rispondere di diffamazione aggravata dai futili motivi. A denunciare il(per “denigrazione”, “offese pubbliche” e “cyberbullismo”) è stata la madreragazza (oggi 16enne) che lo scorso aprile venne presa a brutte parole dalin diretta su Instagram. In quell’occasione Daniel Cosmic (al secolo Daniele Piccirillo) disse: “Il tuo ragazzo ideale?Allora: commestibile, l’importante è che te lo mangi. Immagino che fai disperare tua mamma. È capitato a volte che te la sei mangiata? Cosa fai come hobby oltre che mangiare?. Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene”. Dopo ...

