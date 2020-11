Abusi sui minori: possiamo fare qualcosa (Di martedì 24 novembre 2020) C'è un numero verde, 800 455 270, a cui risponde l'associazione Meter Onlus di Don Fortunato Di Noto. È attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00. È un numero che offre assistenza a minori che subiscono Abusi o a chi sappia di Abusi che si compiono attraverso internet, i social, i giochi on line. In un comunicato stampa diffuso all'indomani della "Giornata mondiale dell'infanzia" dello scorso 20 novembre, don Di Noto ha parlato di «1 miliardo di minori nel mondo vittime di violenza sessuale, fisica e psicologica».Considerando che nel mondo, secondo l'Unicef, ci sono 2,2 miliardi di bambini e adolescenti, un miliardo di Abusi è «un impressionante fallimento, una sconfitta dell'umanità». Meter, del resto, «in soli due giorni (19 e 20 novembre), attingendo ad un solo ... Leggi su panorama (Di martedì 24 novembre 2020) C'è un numero verde, 800 455 270, a cui risponde l'associazione Meter Onlus di Don Fortunato Di Noto. È attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00. È un numero che offre assistenza ache subisconoo a chi sappia diche si compiono attraverso internet, i social, i giochi on line. In un comunicato stampa diffuso all'indomani della "Giornata mondiale dell'infanzia" dello scorso 20 novembre, don Di Noto ha parlato di «1 miliardo dinel mondo vittime di violenza sessuale, fisica e psicologica».Considerando che nel mondo, secondo l'Unicef, ci sono 2,2 miliardi di bambini e adolescenti, un miliardo diè «un impressionante fallimento, una sconfitta dell'umanità». Meter, del resto, «in soli due giorni (19 e 20 novembre), attingendo ad un solo ...

UnitaNews : “Sulla rotta balcanica”: un convegno per denunciare gli abusi sui rifugiati e per cambiare agenda -… - carlogubi : “Sulla rotta balcanica”: un convegno per denunciare gli abusi sui rifugiati e per cambiare agenda - DonatoSaliola : RT @UAAR_it: Appello di @HumanistsInt alla Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli contro #discriminazioni e abusi verso le… - UAAR_it : Appello di @HumanistsInt alla Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli contro #discriminazioni e abu… - Leonard08545755 : RT @SOSitalia: L'abuso dei minori è un problema che minaccia la vita di milioni di bambini nel mondo ??. Per fermare gli abusi sui minori… -