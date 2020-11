Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020)DEL 23 NOVEMBREORE 19:35 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA ACETOSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SULLA CASSIA BIS, IL TRAFFICO E’ TORNATO SCORREVOLE RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DI TOGLIATTI CHE CAUSAVA CODE IN DIREZIONE DEL GRA, IL TRAFFICO E’ ORA TORNATO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO IN QUESTO MOMENTO E’ SCORREVOLE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN AMBO I SENSI SU VIA NOMENTANA CODE A CAUSA DI LAVORI. CHIUSA LA CORSIA DA VIA PALOMBARESE A VIA MONTE BIANCO IN DIREZIONE DI TOR LUPARA. CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA ...