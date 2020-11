Salvini si rimangia il convegno sul Covid de “la mascherina non la metto”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Vi ricordate? Era luglio: nel corso di unorganizzato da Armando Siri (Lega) e Vittorio Sgarbi, dal titolo: “-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti” era andato in scena lo show di Matteo, che aveva rifiutato a più riprese di mettersi laanche quando era stato invitato a farlo da un funzionario del Senato. Gli addetti del Senato, a più riprese, avevano invitato tutti i presenti a indossare la, esortazione accolta quasi esclusivamente dai giornalisti presenti. Un funzionario s’è rivolto esplicitamente al segretario leghista, seduto in prima fila, che però gli ha risposto: ” Non c’è l’ho la…non me la. Beh ora il leader della Lega in un’intervista a Sky Tg24 ha definito quel ...