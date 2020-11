Roma, sesso in auto nel turno di notte: la radio rimane accesa e sente tutto anche il comandante Inchiesta aperta per approfondire accaduto ... (Di lunedì 23 novembre 2020) Lui sulla cinquantina, lei circa quaranta anni. Di servizio nel turno di notte, in macchina, si sono lasciati andare ad effusioni, secondo quanto riporta Leggo. Macchina di servizio, con il canale radio di servizio. Rimasto acceso nei momenti hot. Audio ascoltato da vari colleghi e dal comandante della polizia di Roma capitale, il quale ha aperto un'... Leggi su noinotizie (Di lunedì 23 novembre 2020) Lui sulla cinquantina, lei circa quaranta anni. Di servizio neldi, in macchina, si sono lasciati andare ad effusioni, secondo quanto riporta Leggo. Macchina di servizio, con il canaledi servizio. Rimasto acceso nei momenti hot. Audio ascoltato da vari colleghi e daldella polizia dicapitale, il quale ha aperto un'...

