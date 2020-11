Presentato ‘Caruggi’ | 137 milioni per il centro storico di Genova

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) GENOVA – Atteso a lungo, in parte anticipato e finalmente presentato. Il Comune di Genova ha tolto il velo dal piano di rigenerazione del centro storico, dall’inevitabile nome “Caruggi”, articolato in dieci ambiti di intervento per oltre 137,2 milioni, da mettere a frutto entro cinque anni. Non solo temi urbanistici e di miglioramento della vivibilità, ma anche di riqualificazione sociale e commerciale.