Pescara-Pordenone: formazione e dove vederla (Di lunedì 23 novembre 2020) Sabato 28 Novembre 2020 nello Stadio Giovanni Cornacchia alle ore 14:00 si Disputerà la partita Pescara-Pordenone di Serie B. Il Pescara si trova al diciannovesimo posto con 4 punti, e arriva da una striscia negativa, ha perso tre volte consecutive con il Frosinone, il Parma e il Lecce, poi ha vinto con il Cittadella, e infine ha perso contro la Spal. Il Pordenone si trova all'undicesimo posto con 9 punti, e arriva da una striscia altalenante, con un pareggio contro la Reggina, una sconfitta con il Monza, poi una vittoria con l'Ascoli, e infine due pareggi consecutivi con Chievo e Monza. Pescara-Pordenone: quali sono le probabili formazioni? Pescara (3-4-2-1): Fiorillo, Guth, Scognamiglio, Jarozinsky, Bellanova, Memushaj, Busellato, Masciangelo, Maistro, Voic, ...

La Serie B vedrà sfidarsi Pescara-Pordenone, volete conoscere le formazioni e le quote vincenti? scopriamolo insieme nell'articolo.

Pescara calcio Memushaj, primo tampone negativo. Se mercoledì il nuovo test darà lo stesso esito, giovedì il centrocampista albanese tornerà in gruppo.

