Operaio in pensione accoltella moglie e suocera: morta 92enne (Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 novembre 2020 - E' morta la 92enne accoltellata insieme alla figlia di 62 anni, dal genero Giuseppe Bianco, ieri mattina nel loro appartamento in via Lambruschini a Milano . Dopo alcune ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 novembre 2020 - E'lata insieme alla figlia di 62 anni, dal genero Giuseppe Bianco, ieri mattina nel loro appartamento in via Lambruschini a Milano . Dopo alcune ...

