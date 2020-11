Oggi è un altro giorno, Isoardi: “Guardando me e Raimondo mi sono innamorata” (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è appena conclusa la sua incredibile esperienza a Ballando con le Stelle, sebbene in maniera un po’ rocambolesca, ed Elisa Isoardi ha deciso di confidare le sue emozioni nel salottino di Oggi è un altro giorno, tornando a parlare anche del suo rapporto con Raimondo Todaro. Intervistata da Serena Bortone, la splendida Elisa Isoardi ha subito fatto chiarezza su alcune indiscrezioni che stavano circolando già da diverse ore, in merito al gesto di stizza che, secondo alcuni, avrebbe compiuto a causa del suo quarto posto a Ballando. Si vociferava infatti che l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco avesse scaraventato a terra la medaglia, arrabbiata per non essere riuscita ad ottenere un posizionamento migliore in classifica “La medaglia è a casa, ed è una medaglia che mi porterò nel cuore ... Leggi su dilei (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è appena conclusa la sua incredibile esperienza a Ballando con le Stelle, sebbene in maniera un po’ rocambolesca, ed Elisaha deciso di confidare le sue emozioni nel salottino diè un, tornando a parlare anche del suo rapporto conTodaro. Intervistata da Serena Bortone, la splendida Elisaha subito fatto chiarezza su alcune indiscrezioni che stavano circolando già da diverse ore, in merito al gesto di stizza che, secondo alcuni, avrebbe compiuto a causa del suo quarto posto a Ballando. Si vociferava infatti che l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco avesse scaraventato a terra la medaglia, arrabbiata per non essere riuscita ad ottenere un posizionamento migliore in classifica “La medaglia è a casa, ed è una medaglia che mi porterò nel cuore ...

Milano, 23 novembre 2020 - Siamo entrati nella settimana clou, quella in cui la Lombardia potrebbe essere "promossa" in zona arancione, ed ottenere così un allentamento delle misure anti Covid. Mancan ...

Viterbese, Romano shock: squadra in ritiro, Zavaglia sollevato dall'incarico. «Ora si cambia» Il videomessaggio

Con un video messaggio veicolato dai canali social della Viterbese, il presidente Marco Arturo Romano scuote il mondo gialloblù. A Romano non è piaciuta ...

