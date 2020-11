Nuovo Dpcm, cambia ancora una volta tutto (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Governo è al lavoro per definire i dettagli del Nuovo Dpcm che regolerà il periodo di Dicembre e inizi Gennaio. Molta attesa per quanto riguarda le vacanze di Natale e soprattutto per la questione della riapertura delle scuole superiori e il rientro in presenza. Argomento che nei giorni scorsi ha tenuto banco. Scuole chiuse fino al 7 gennaio Sembrerebbe esclusa la possibilità di rientro a scuola per gli studenti delle superiori prima delle vacanze di Natale. Ricordiamo, infatti, che gli effetti del provvedimento che avvia la DAD per gli studenti delle secondarie di II grado terminano il 3 dicembre (giovedì). La DAD, con molta probabilità, sarà prorogata per tutto il periodo fino alla sospensione delle lezioni per la pausa natalizia. E’ il responsabile del Cts Agostino Miozzo in un’intervista a ‘Il Corriere ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Governo è al lavoro per definire i dettagli delche regolerà il periodo di Dicembre e inizi Gennaio. Molta attesa per quanto riguarda le vacanze di Natale e sopratper la questione della riapertura delle scuole superiori e il rientro in presenza. Argomento che nei giorni scorsi ha tenuto banco. Scuole chiuse fino al 7 gennaio Sembrerebbe esclusa la possibilità di rientro a scuola per gli studenti delle superiori prima delle vacanze di Natale. Ricordiamo, infatti, che gli effetti del provvedimento che avvia la DAD per gli studenti delle secondarie di II grado terminano il 3 dicembre (giovedì). La DAD, con molta probabilità, sarà prorogata peril periodo fino alla sospensione delle lezioni per la pausa natalizia. E’ il responsabile del Cts Agostino Miozzo in un’intervista a ‘Il Corriere ...

